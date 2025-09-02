Mexicanos apoyan regular tecnología en las escuelas

El 78% de los entrevistados está a favor de prohibir redes sociales a menores de 14 años, el 56% respalda restringir smartphones en las aulas y el 41% aprueba el uso de inteligencia artificial en la educación

En México, 48% de los encuestados considera deficiente la calidad del sistema educativo, de acuerdo con el estudio Monitor de Educación 2025 de Ipsos.

Los principales desafíos identificados en el país son un plan de estudios desactualizado con 38%, una formación docente deficiente con 37% y problemas de infraestructura con 28%.

Respecto a la matrícula escolar en los próximos cinco años, 38% de los mexicanos espera una disminución en el número de alumnos, 31% prevé estabilidad y 23% anticipa un incremento.

Los mayores problemas señalados para los jóvenes en México son la pobreza y desigualdad con 35%, la baja calidad educativa también con 35% y los efectos de las redes sociales y tecnologías como la inteligencia artificial con 29%.

En cuanto a regulación digital, 78% de los entrevistados en el país está a favor de prohibir las redes sociales a menores de 14 años. Además, 56% de los mexicanos considera que los teléfonos inteligentes deberían prohibirse en las escuelas, mientras que 41% apoya el uso de inteligencia artificial, como ChatGPT, en el aula.

A nivel global, el estudio realizado en 30 países a 23,700 adultos indica que 34% de los encuestados califica como buena la calidad de la educación en su país, mientras que 35% la considera mala.

El 36% espera una disminución de alumnos en los próximos cinco años, frente a 25% que anticipa estabilidad y 23% que proyecta un aumento. En cuanto a la salud mental de los jóvenes, 33% identifica este aspecto como el mayor desafío y 53% considera que la situación en sus países es mala, siendo la Generación Z la que más la califica como ‘muy mala’.

Las materias con mayor preferencia a nivel mundial son historia con 32%, matemáticas con 30% y ciencias con 26%, aunque historia y matemáticas también aparecen entre las menos populares junto con religión. Los hombres muestran mayor inclinación hacia historia, educación física e informática, mientras que las mujeres destacan en arte e idiomas.

Francia encabeza los países que apoyan la prohibición de teléfonos inteligentes en las escuelas con 80%, mientras que en Tailandia el respaldo es de 35%. En Asia se observa además una mayor tendencia a integrar inteligencia artificial en el aula y a percibir que su impacto en la educación será positivo.