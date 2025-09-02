Mexicanos usan la nube sin protección adecuada

El 22% de los usuarios en México no protege sus datos en la nube por desconocimiento, mientras que un 16% no sabe que es necesario

El 22% de los usuarios en México no protege sus datos en la nube porque desconoce cómo hacerlo y un 16% no sabía que era necesario aplicar medidas de seguridad, de acuerdo con un estudio de Kaspersky.

3 de cada 4 mexicanos utiliza servicios en la nube para almacenar información procedente de sus smartphones, incluyendo fotos, contactos y chats, lo que convierte a esta tecnología en el mecanismo de respaldo más común.

El informe precisa que el 31% de los usuarios almacena fotos de carácter íntimo en la nube, confiando únicamente en contraseñas como método de seguridad.

Aunque los proveedores de estos servicios ofrecen ventajas como cifrado de datos y acceso remoto que permiten la recuperación de archivos en caso de pérdida o daño de un dispositivo, la falta de medidas adicionales expone la información a accesos no autorizados, ciberataques y pérdida definitiva de los respaldos.

Las amenazas más frecuentes identificadas son el robo de credenciales débiles, la propagación de correos fraudulentos y la explotación de vulnerabilidades en dispositivos conectados, factores que incrementan la exposición de la información sensible almacenada en entornos de nube.