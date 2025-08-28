México alcanza 51.9 % de adopción en GenAI

La IA tradicional llega a 56.2 % y la IA Agéntica a 13.1 %, consolidando al país como un mercado en fase de expansión en inteligencia artificial

Intel e IDC presentaron el estudio ‘Madurez de TI para Adoptar IA en América’, que analiza la preparación de organizaciones en Estados Unidos, México, Brasil y Canadá para integrar Inteligencia Artificial (IA) en sus operaciones.

La investigación se basa en encuestas a 460 organizaciones en el continente americano. El 97.6% de las empresas confirma que la IA tiene un impacto transformador, con mejoras funcionales de 20% a 49% en las implementaciones más exitosas.

La adopción de IA Generativa (GenAI) alcanza 56% de las organizaciones, equivalente a la IA tradicional, mientras que la IA Agéntica registra 14.5%.

En México, GenAI tiene 51.9% de adopción, IA tradicional 56.2% y IA Agéntica 13.1%. La inversión en Edge Computing crecerá del 10.1% al 11.7% del presupuesto de TI en 12 meses, enfocándose en análisis en tiempo real y gestión de dispositivos IoT.

Sin embargo, el 23.3% de las empresas no ha inventariado activos de datos y solo 56.3% de la información está disponible para modelos de IA. Entre los principales desafíos se encuentran la falta de casos de uso claros, dificultades para medir retorno de inversión y limitaciones en recursos computacionales.