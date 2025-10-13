México alcanza 73% de adopción de monitoreo con soluciones Open Source

México se consolida como el segundo mercado más avanzado de América Latina en la integración de plataformas abiertas para la supervisión tecnológica

La digitalización empresarial en México avanza con fuerza y adopta cada vez más soluciones de monitoreo basadas en software libre.

De acuerdo con el estudio ‘La adopción de plataformas Open Source para monitorear entornos críticos en América Latina’, elaborado por Zabbix, 73% de las organizaciones mexicanas ya implementa sistemas de monitoreo de TI, lo que coloca al país como el segundo mercado más maduro de la región, solo detrás de Brasil, que alcanza 79%.

El análisis, que abarca a Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, muestra que 88% de los profesionales latinoamericanos conoce las herramientas empresariales de código abierto, mientras que 40% de las empresas combina soluciones abiertas con alternativas comerciales dentro de un modelo híbrido.

En México, los sectores con mayor avance son las telecomunicaciones, el financiero y el gubernamental. Las empresas de telecomunicaciones lideran la integración de métricas avanzadas de monitoreo; en el sector financiero, la necesidad de disponibilidad continua impulsa la adopción de plataformas Open Source; mientras que en el ámbito público, las instituciones incrementan la inversión en tecnologías abiertas para optimizar sus presupuestos. En contraste, las industrias tradicionales aún representan un espacio de crecimiento importante.

El informe destaca tres factores detrás del éxito del modelo Open Source en el país: la flexibilidad operativa, que permite adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada organización; la optimización de costos, gracias al ahorro en licencias y mantenimiento; y la capacidad de integración con sistemas ya existentes o con nuevas tecnologías.

A nivel regional, 77% de las empresas en América Latina utiliza alguna herramienta de monitoreo de TI y 44% la incorpora directamente en sus procesos de negocio. Estos sistemas son esenciales en entornos críticos como centros de datos, operaciones 24/7, telecomunicaciones, sistemas financieros y administración pública, donde se requiere una respuesta inmediata ante incidentes.

Los resultados posicionan a Brasil como líder regional en diversidad de herramientas y conocimiento técnico, mientras que Argentina sobresale por su adopción de soluciones integradas. México muestra un equilibrio entre madurez tecnológica y potencial de expansión en sectores tradicionales, Chile mantiene una preferencia por herramientas con licencias comerciales y Colombia destaca por su rápida adopción de servicios en la nube.

Pese al avance, el estudio señala desafíos que podrían limitar el crecimiento del sector en México, como la falta de personal técnico especializado (34%), la baja priorización de estas tecnologías a nivel directivo (31%) y la fragmentación de herramientas tecnológicas (27%).

Para superar estos retos, los especialistas recomiendan fortalecer el talento en soluciones Open Source, definir estrategias de monitoreo que abarquen toda la infraestructura crítica, adoptar modelos híbridos que combinen soluciones abiertas y comerciales, y promover la capacitación ejecutiva sobre el valor estratégico del monitoreo de TI.

Con una economía digital en expansión y un aumento sostenido de la inversión tecnológica, las empresas mexicanas que integren plataformas de monitoreo avanzadas estarán mejor posicionadas para competir en mercados globales, ofrecer servicios más confiables, reducir costos operativos y acelerar sus procesos de innovación.