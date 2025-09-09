México duplica el fraude en iGaming rumbo al Mundial 2026

El fraude en apuestas en línea en México alcanza un 3%, el doble del promedio global, con más de 4 millones de usuarios y un mercado proyectado en 25 mil millones de pesos para 2025

El fraude en apuestas en línea en México alcanza un 3% en procesos de verificación, el doble del promedio global, mientras que el 82.9% de los operadores ya reportó un aumento de intentos fraudulentos en 2025, según datos de Sumsub.

Actualmente, más de 4 millones de personas participan en plataformas de iGaming en el país y el mercado se proyecta en 25,000 millones de pesos para 2025. Además, el 41% de los mexicanos realiza actividades de apuesta, cifra que sube a 46% entre los aficionados al deporte.

Con México como uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, se anticipa un crecimiento acelerado en el uso de plataformas de apuestas en línea y, en consecuencia, un incremento en las amenazas digitales.

El auge del iGaming en el país representa una oportunidad para el sector, pero también un escenario propicio para fraudes y operaciones de lavado de dinero.

El reporte de Sumsub sobre verificación de identidad en la industria de iGaming 2025 confirma que los ataques se concentran entre las 4:00 y 8:00 horas, periodo en el que los equipos de cumplimiento suelen estar inactivos.

Entre las principales amenazas figuran el uso de bonos falsos, plataformas sin licencia y la proliferación de deepfakes de influencers que promueven esquemas de ganancias fraudulentas.

Este panorama convierte a la Copa del Mundo 2026 en un catalizador que, además de multiplicar la participación de usuarios, incrementará de manera significativa los riesgos de seguridad en el ecosistema de apuestas en línea en México.