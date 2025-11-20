México enfrenta 297,000 ataques diarios de malware

México registró 108 millones de intentos de infección por malware, un promedio de 297,000 diarios entre agosto de 2024 y junio de 2025

Entre agosto de 2024 y junio de 2025, México registró 108 millones de intentos de infección por malware, un promedio de 297,000 amenazas bloqueadas por día, según el Panorama de Amenazas de Kaspersky.

En toda América Latina, se detectaron 726 millones de intentos de ataque, equivalentes a 1.9 millones diarios, consolidando a la región como un epicentro de actividad maliciosa.

El sector industrial es el más atacado en México, mientras que el gubernamental lidera a nivel regional, concentrando 41.88 % de los incidentes.

Otros sectores representan 19.30 %, la industria de procesos 12.08 %, la industria discreta 6.79 % y el comercio minorista 4.47 %.

En México y Brasil, los ataques se dirigen principalmente a la industria, mientras que en Argentina, Chile, Colombia y Perú el sector gubernamental concentra la mayoría de las amenazas.

Las amenazas más frecuentes detectadas son adware y troyanos bancarios. El adware muestra publicidad no deseada de forma insistente y puede abrir la puerta a fraudes más graves, mientras que los troyanos se disfrazan de software legítimo para robar información personal y financiera de las víctimas.

El alto volumen de ataques con adware y troyanos indica que las amenazas no solo buscan robar dinero, sino también interrumpir servicios críticos, especialmente en los sectores industrial y gubernamental. Recomienda reforzar las defensas organizacionales y que los usuarios se mantengan alertas frente a estas amenazas, según Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.