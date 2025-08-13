México enfrenta renovación de 7.6 millones de computadoras por obsolescencia

Intel y Microsoft estiman que el 84% de los equipos en uso en AL no puede actualizarse a Windows 11, lo que obliga a sustituirlos para cumplir con los estándares de seguridad y compatibilidad con inteligencia artificial

México es el segundo país de América Latina con mayor potencial de renovación tecnológica, solo detrás de Brasil, con más de 7.6 millones de computadoras de consumo listas para ser reemplazadas.

De acuerdo con un análisis de Intel y Microsoft, estos equipos ya no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, rendimiento y compatibilidad debido al fin del soporte para versiones antiguas de Windows y al envejecimiento del hardware.

En toda la región, el número de dispositivos que requieren sustitución supera los 36 millones, y el 84% no puede actualizarse a Windows 11, lo que obliga a adquirir nuevos equipos para cumplir con los requisitos de ciberseguridad, eficiencia energética y compatibilidad con inteligencia artificial.

La edad promedio de las computadoras en circulación sobrepasa los siete años, y en el 70% de los casos tienen más de cinco años de uso, lo que incrementa los costos operativos y limita la productividad.

Brasil encabeza el listado regional con 15.2 millones de dispositivos listos para renovación, seguido por México con 7.6 millones, Perú con 3.6 millones, Colombia con 2.7 millones, Argentina con 2 millones y Chile con 1.8 millones. Intel mantiene una participación de mercado de más del 64% en todos los países analizados, alcanzando un 93.4% en Brasil.

Esta renovación de infraestructura tecnológica representa una oportunidad para impulsar la productividad, la innovación y la digitalización en México y en toda América Latina.