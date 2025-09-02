México se ubica como el décimo mercado mundial de videojuegos, con ingresos anuales de 2,300 millones de dólares y un gasto promedio por jugador de 5,500 pesos

México lidera el gaming en AL con 76 millones de jugadores

México concentra más de 76 millones de jugadores activos y se consolida como el mercado más grande de videojuegos en América Latina y el décimo a nivel mundial.

La industria nacional genera ingresos anuales estimados en 2,300 millones de dólares, de acuerdo con el reporte Endeavor Game On.

Los gamers mexicanos destinan en promedio 5,500 pesos al año a esta actividad, una cifra 25% superior al gasto en otras ramas del entretenimiento como el cine.

El mercado mexicano muestra una evolución marcada por los juegos en línea y los eSports, que no solo atraen a jugadores, sino también a audiencias de espectadores que alimentan la economía digital del sector.

El juego en la nube amplía el acceso al permitir la ejecución de títulos de alta calidad sin necesidad de hardware especializado, mientras que la realidad aumentada y la realidad virtual ofrecen experiencias inmersivas con aplicaciones narrativas innovadoras adoptadas por estudios locales.

La composición demográfica del mercado refleja una participación equilibrada entre hombres y mujeres, con un predominio femenino en el gaming móvil y masculino en consolas y PC.

La edad de los jugadores abarca desde adolescentes hasta adultos mayores, lo que amplía el espectro de consumo.

En cuanto a dispositivos de acceso, el teléfono móvil mantiene el liderazgo como principal plataforma de juego, mientras que consolas como Nintendo Switch y PlayStation 5 continúan entre las más demandadas en ventas y popularidad.