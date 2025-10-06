México registra 237,000 ataques de ransomware en un año

México se ubica como el segundo país latinoamericano más afectado por ataques de ransomware, solo detrás de Brasil

América Latina registró una reducción del 7% en los ataques de ransomware en comparación con el periodo anterior, según el informe Panorama de Amenazas de Kaspersky 2025.

Entre agosto de 2024 y junio de 2025, la región contabilizó más de 1.1 millones de intentos de infección, con un promedio de 3,000 ataques diarios o dos por minuto.

Brasil encabezó la lista con 549,000 detecciones, seguido de México con 237,000, Chile con 43.000, Ecuador con 37,000 y Colombia con 35,000 incidentes, ubicándose entre los cinco países más afectados por este tipo de ciberamenaza.

La disminución en el número de ataques se asocia a la desarticulación del grupo cibercriminal Phobos.

En la operación policial que condujo a su caída, se incautaron más de 100 servidores que conformaban su infraestructura delictiva. Este grupo operaba una de las variantes de ransomware más activas en la región, responsable de afectar al 4.44% de las organizaciones latinoamericanas durante el periodo analizado.