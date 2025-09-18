México se consolida como líder en agricultura digital

México avanza en agricultura digital gracias a universidades, empresas y un sistema de propiedad intelectual que convierte la innovación en soluciones prácticas para productores grandes y pequeños

Las solicitudes de patentes en agricultura digital crecen 9.4% anual, una tasa tres veces mayor que el promedio de todas las tecnologías, en respuesta al desafío global de alimentar a más de 10,000 millones de personas hacia 2050, según el Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

América Latina y, especialmente, México se han consolidado como polos de innovación para fortalecer la seguridad alimentaria global. Se proyecta que en los próximos 25 años el país podría abastecer entre dos y tres de cada cinco frutas y verduras a nivel mundial.

México ha avanzado como referente regional gracias al trabajo de universidades como Chapingo, el Tecnológico de Xalapa y la UNAM, que desarrollan patentes en sensores de riego, monitoreo hídrico en frutales, robots sembradores y dispositivos para proteger polinizadores.

Entre 2018 y abril de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó 3,680 patentes en empresas tecnológicas enfocadas en alimentos y agricultura, de las cuales 464 son mexicanas. Esto refleja la transferencia de conocimiento académico, la colaboración público-privada y la construcción de un ecosistema de innovación que refuerza la soberanía tecnológica del país.

El titular del IMPI, Santiago Nieto, destacó que la propiedad intelectual se ha convertido en una palanca para transformar el conocimiento en soluciones prácticas que fortalecen las comunidades rurales, atraen inversión y generan empleo. Asimismo, señaló que la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento son esenciales para que estas innovaciones lleguen al campo y beneficien directamente a México y al mundo.

A nivel global, Europa lidera en patentes de agricultura digital, apoyada por un ecosistema con 194 startups y 125 universidades, mientras Asia superó a Norteamérica en 2020. América Latina registró un crecimiento medio anual de 11% entre 2000 y 2022.

Las tecnologías que impulsan el sector incluyen sensores, drones, automatización e inteligencia artificial, cuyo uso se ha acelerado desde 2018 para monitoreo en tiempo real y análisis predictivo en campo. Desde 2022, la industria concentra 88% de las solicitudes, con líderes como John Deere, CNH Industrial, Claas, Kubota y Amazonen Werke, lo que anticipa una adopción rápida de soluciones de precisión entre productores grandes y pequeños.

La OEP ofrece recursos como la plataforma tecnológica de agricultura digital y el Deep Tech Finder para mapear startups, además de un informe completo titulado ‘Agricultura digital – hacia una seguridad alimentaria sostenible’, que analiza casos de Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, así como las contribuciones de oficinas nacionales de patentes.