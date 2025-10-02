México se consolida como tercer mercado cripto en AL

América Latina alcanza 1.5 billones de dólares en transacciones cripto, con México liderando como tercer mercado de la región con 71.2 mil millones de dólares y un crecimiento interanual superior al 60 %

1.5 billones de dólares en transacciones y un crecimiento interanual superior al 60 % marcan la expansión del ecosistema cripto en América Latina, con México consolidándose como el tercer mercado más grande de la región con 71.2 mil millones de dólares, solo detrás de Brasil y Argentina.

El reporte de Chainalysis Criptomonedas 2025: América Latina analiza la creciente influencia de la región en el ecosistema cripto global y el papel protagónico de México. El mercado mexicano demuestra adopción sostenida, impulsada por el uso de stablecoins como herramienta de ahorro y comercio frente a la volatilidad de las monedas locales y la inflación.

Las remesas representan otro caso de uso fundamental. América Latina, como uno de los principales corredores de remesas del mundo, ha visto aumentar la demanda de criptoactivos para transferencias transfronterizas más rápidas y económicas.

En infraestructura de intercambio, el 64 % de la actividad cripto en la región se realiza en plataformas centralizadas, cifra superior a la de Norteamérica (49 %) y Europa (53 %), lo que evidencia la confianza en exchanges consolidados como Bitso.

Estos datos confirman que las criptomonedas han trascendido la adopción temprana para integrarse plenamente en el panorama financiero de México y América Latina.