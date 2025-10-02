México y España trabajan en supercomputadora propia

El Gobierno de México colabora con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para desarrollar una supercomputadora que impulse la investigación científica y el uso de datos a gran escala

El Gobierno de México colabora con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para crear una supercomputadora que fortalezca la investigación científica. El proyecto busca conectar con fibra óptica las capacidades de cómputo de distintas universidades mexicanas y podría arrancar el próximo año.

Como parte del acuerdo, México también tendría acceso al MareNostrum, la supercomputadora más potente de España, para proyectos que requieren manejo masivo de datos, entre ellos estudios sobre huracanes, terremotos y predicciones climáticas.

La estrategia incluye además el impulso a la producción nacional de semiconductores y chips, ya en marcha a pequeña escala en Puebla, Sonora y Ciudad de México.