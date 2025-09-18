Microsoft construye en Wisconsin el centro de IA más potente del mundo

Microsoft invertirá 4,000 millones de dólares adicionales para ampliar el proyecto Fairwater, que abrirá en 2026 y operará con cientos de miles de GPU Nvidia

Microsoft anunció que el centro de datos de inteligencia artificial que construye en Wisconsin será el más potente del mundo y confirmó una nueva inversión de 4,000 millones de dólares para ampliarlo.

El centro Fairwater, ubicado en Mount Pleasant (Wisconsin) y con apertura prevista a inicios de 2026, almacenará cientos de miles de procesadores gráficos de Nvidia para entrenar modelos de IA, con una capacidad diez veces superior a la de las supercomputadoras más avanzadas, de acuerdo con un comunicado.

Satya Nadella, director ejecutivo de la compañía, señaló que el centro contará con un sistema integrado que facilitará la computación a gran escala. Explicó que las GPU se enfriarán mediante un ciclo cerrado de líquidos que no requiere agua y que todo el consumo eléctrico se compensará con fuentes renovables.

La nota, firmada por el presidente de Microsoft, Brad Smith, agregó que la empresa destinará 4,000 millones de dólares adicionales en los próximos tres años para levantar un segundo centro de datos de dimensiones similares.

Nadella precisó que Microsoft está construyendo otros centros idénticos a Fairwater en Estados Unidos, además de nuevas instalaciones en el extranjero, que se suman a la infraestructura de IA que la empresa ya opera en un centenar de ubicaciones alrededor del mundo.

La inversión en Fairwater, estimada en 3,300 millones de dólares, se realiza en el mismo terreno donde en 2018 el entonces presidente Donald Trump había prometido que Foxconn levantaría una fábrica de 10,000 millones de dólares, un proyecto que nunca se concretó.

Durante una charla en Mount Pleasant, localidad donde creció, Smith detalló que el segundo centro de datos estaría en funcionamiento hacia 2027 o más adelante.