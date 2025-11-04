Microsoft firma contrato de 9,700 mdd con operador de data centers IREN

Microsoft firmó un contrato de 9,700 millones de dólares con IREN que le permitirá ampliar su capacidad de cómputo sin construir nuevos centros de datos

Microsoft cerró un acuerdo por 9,700 millones de dólares con el operador de centros de datos IREN, que incluye acceso a los chips avanzados de Nvidia. El objetivo es aliviar la escasez de capacidad de cómputo que ha limitado su aprovechamiento ante el auge de la inteligencia artificial.

La noticia impulsó las acciones de IREN más de 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado este lunes. Dell, fabricante de servidores para IA, subió 5% tras confirmarse que suministrará a IREN los chips GB300 de Nvidia y otros equipos que Microsoft utilizará por un valor aproximado de 5,800 millones de dólares.

El acuerdo, con una duración de cinco años, refleja el creciente apetito de la industria de la inteligencia artificial por potencia de cómputo para ejecutar aplicaciones como ChatGPT. Este anuncio llega después de que varias grandes tecnológicas reportaran resultados que evidencian cómo la falta de capacidad ha limitado el aprovechamiento del auge de la IA.

El contrato con IREN permitirá a Microsoft ampliar su capacidad de cómputo sin necesidad de construir nuevos centros de datos ni asegurar un mayor suministro eléctrico, dos de los principales obstáculos que enfrenta para responder a la creciente demanda de servicios basados en IA.

Además, el acuerdo le permitirá evitar grandes inversiones de capital en chips que podrían perder valor rápidamente ante la llegada de procesadores más potentes.

La empresa informó que los procesadores de Nvidia se desplegarán de manera gradual hasta 2026 en su campus de 750 MW en Childress, Texas, junto con nuevos centros de datos con enfriamiento líquido que ofrecerán cerca de 200 MW de capacidad crítica para TI.

La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, comentó la semana pasada que la compañía prevé que la escasez de capacidad para inteligencia artificial se extienda por lo menos hasta mediados de 2026, después de haber anticipado previamente una mejora hacia finales de este año.