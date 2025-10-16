Microsoft integra Copilot con funciones de voz en Windows 11

Microsoft integra su asistente Copilot en Windows 11, que permitirá a los usuarios interactuar por voz y acceder a funciones impulsadas por inteligencia artificial

Microsoft anunció que integrará su asistente de inteligencia artificial, Copilot, en Windows 11, permitiendo a los usuarios interactuar con él mediante comandos de voz.

El vicepresidente ejecutivo y director de marketing de consumo de la compañía, Yusuf Mehdi, señaló que esta actualización marca un avance importante, ya que convierte a cada equipo con Windows 11 en un dispositivo impulsado por inteligencia artificial, con Copilot como componente central.

La herramienta estará incorporada en los servicios y funciones más utilizados del sistema operativo a través de dos modalidades: Copilot Vision y Copilot Voice. De esta forma, los usuarios podrán comunicarse directamente con el asistente utilizando la frase de activación Hola Copilot.

Entre sus funciones se incluye la posibilidad de explicar el uso de nuevas aplicaciones, analizar el contenido del escritorio mediante Copilot Vision, ofrecer información contextual y responder preguntas con asistencia por voz.

Además, Copilot puede brindar consejos para mejorar proyectos creativos, currículums o partidas de videojuegos, ajustar la iluminación de fotografías y revisar itinerarios de viaje, evaluando si la lista de equipaje propuesta se adapta al destino del usuario.

Microsoft también destacó la función Copilot Actions, que permite realizar acciones concretas como reservar una mesa en un restaurante o hacer pedidos de comida en línea.

De acuerdo con Mehdi, el 68% de los consumidores utiliza herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones, pero su potencial ha estado limitado por la necesidad de interactuar solo mediante texto.

La compañía considera que la interacción por voz representa un cambio tan importante como lo fueron el ratón y el teclado, ya que los usuarios tienden a comunicarse el doble cuando lo hacen por voz en lugar de escribir.

Copilot estará integrado en la barra de tareas de los dispositivos con Windows 11 y, por el momento, estará disponible únicamente para quienes formen parte del programa Windows Insider.