Microsoft invertirá 15,200 mdd en IA en Emiratos Árabes

Microsoft destinará 15,200 millones de dólares hasta 2029 para fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial y nube en Emiratos Árabes Unidos, además de obtener licencias para exportar chips avanzados de Nvidia

Microsoft invertirá 15,200 millones de dólares hasta 2029 en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial (IA), además de haber obtenido licencias para exportar chips avanzados de Nvidia al país, informó el Centro de Medios de Abu Dabi.

Según el comunicado, la inversión busca potenciar la infraestructura de IA y la nube de Emiratos, impulsar la formación de talento digital y reforzar la cooperación tecnológica entre EAU y Estados Unidos. La iniciativa, que comenzó en 2023, forma parte del compromiso a largo plazo de Microsoft con la innovación sostenible y la transformación digital del país.

La compañía está expandiendo su red de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en Emiratos, y ha recibido autorización para exportar chips avanzados desde Estados Unidos con el fin de desarrollar la próxima generación de capacidades de IA.

Microsoft obtuvo licencias para enviar GPU Nvidia A100, H100 y H200, equivalentes a más de 80 mil chips de la clase A100, que serán utilizados para potenciar los servicios de IA de Azure y promover la innovación tecnológica local en distintos sectores.

La empresa también ha trabajado de manera coordinada con los gobiernos de Estados Unidos y Emiratos para garantizar el cumplimiento de las normas de ciberseguridad, control de exportaciones y prácticas responsables en inteligencia artificial, reafirmando su compromiso con la transparencia y la confianza en sus alianzas tecnológicas.

Con esta medida, Microsoft se convierte en la primera compañía bajo la administración de Donald Trump en recibir autorización para exportar chips de IA de Nvidia a Emiratos, en un contexto en el que Washington busca fortalecer sus vínculos con Abu Dabi para equilibrar la influencia de China en el sector tecnológico de Medio Oriente.