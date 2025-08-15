Microsoft investiga uso de su tecnología por el Ejército israelí en Gaza

Microsoft revisa acusaciones de vigilancia masiva de civiles mediante Azure y herramientas de inteligencia artificial, luego de protestas internas de empleados

Microsoft informó que está realizando una revisión urgente tras las acusaciones del medio británico The Guardian sobre el uso de Microsoft Azure por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Según el medio, el Ejército habría utilizado la plataforma para almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidas mediante vigilancia masiva de civiles en Gaza y Cisjordania.

La compañía señaló que sus condiciones de servicio prohíben este tipo de vigilancia masiva y exigen que los clientes sigan prácticas de inteligencia artificial responsable, incluyendo supervisión humana y controles de acceso, así como evitar el uso de sus servicios en formas que puedan afectar a personas u organizaciones de manera ilegal.

En mayo, Microsoft indicó que no encontró evidencia de que el Ejército israelí haya usado Azure o inteligencia artificial para atacar o dañar personas durante el conflicto en Gaza, después de una revisión interna y una investigación independiente solicitada tras protestas de empleados que pedían cancelar los contratos con el Gobierno de Israel.

A principios de abril, dos exempleadas interrumpieron el evento del 50º aniversario de Microsoft para protestar contra el acuerdo con el Ejército israelí. Ibtihal Aboussad, quien fue despedida tras mostrar su descontento, reclamó al director de IA de la compañía que dejara de usar la inteligencia artificial con fines de violencia contra palestinos y señaló que Microsoft mantiene cientos de millones en contratos con el Ejército israelí.

En el mismo evento, otra manifestante, también despedida después, interrumpió al cofundador Bill Gates, al exdirector Steve Ballmer y al actual CEO Satya Nadella para recriminarles el contrato con Israel. Ambas exempleadas forman parte de No Azure for Apartheid, un grupo que denuncia los contratos de Microsoft con Israel.

El grupo ha señalado que, según medios estadounidenses basados en documentos filtrados, el Ejército israelí ha aumentado el uso de la tecnología Azure y herramientas de OpenAI para recopilar información mediante vigilancia masiva y emplear inteligencia artificial para transcribir y traducir llamadas telefónicas, mensajes de texto y de audio.