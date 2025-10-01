Microsoft lanza 365 Premium con integración de IA y almacenamiento en la nube

Microsoft presentó 365 Premium, un plan de suscripción que integra aplicaciones de Office, 6 terabytes de almacenamiento en la nube y acceso preferente a modelos de IA avanzados como GPT-4o.

Microsoft presentó el nuevo plan de suscripción 365 Premium, que integra funciones de inteligencia artificial con aplicaciones de productividad y almacenamiento en la nube.

La suscripción combina dos productos: Copilot Pro, que ofrece acceso preferente a modelos avanzados de IA con generación de imágenes y voz basada en GPT-4o, y Microsoft 365 Familia, con 6 terabytes de almacenamiento en la nube y acceso para hasta seis usuarios a las aplicaciones de escritorio de Office.

A diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial que se limitan a funciones de chat, este plan incorpora herramientas adicionales que facilitan tareas como redacción de documentos y creación de videos. Microsoft aclaró que Copilot Pro, lanzado en 2024, continuará disponible de forma independiente.

El precio mensual de 365 Premium rondará los 20 dólares, el mismo que la suscripción ChatGPT Plus de OpenAI.

Además, Microsoft informó que invertirá 4,000 millones de dólares para ampliar su centro de datos de inteligencia artificial en Wisconsin, que está en fase final de construcción y se espera sea el más potente del mundo.

La compañía también avanza en la construcción de otros centros en Estados Unidos, así como en nuevas instalaciones fuera del país, que se suman a una red de más de cien centros activos en todo el mundo.