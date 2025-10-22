Microsoft, OpenAI y Anthropic apuestan por formar a maestros en IA

Más de cuatro millones de maestros en EU serán capacitados en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial gracias a una alianza entre los sindicatos de docentes y empresas como Microsoft, OpenAI y Anthropic

Con el objetivo de mantener vigentes a los más de cuatro millones de docentes en Estados Unidos y fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial en las aulas, los sindicatos de maestros establecieron una alianza poco común con las principales empresas tecnológicas del mundo.

Microsoft, OpenAI y Anthropic destinarán millones de dólares para financiar programas de formación en IA en colaboración con la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés).

El acuerdo, anunciado en julio, establece que Microsoft aportará 12.5 millones de dólares a la AFT durante cinco años, OpenAI contribuirá con 8 millones en financiamiento y 2 millones en recursos técnicos, mientras que Anthropic sumará 500,000 dólares adicionales.

Con estos fondos, la AFT planea construir un centro de capacitación en inteligencia artificial en Nueva York, con talleres presenciales y virtuales, además de abrir al menos dos sedes adicionales para capacitar a 400,000 maestros en los próximos cinco años.

Los sindicatos subrayaron que los contenidos serán diseñados e impartidos por educadores, no por las empresas tecnológicas. Los programas incluirán temas sobre el uso ético y seguro de la IA, así como la protección de datos personales.

Expertos advierten que los docentes deben garantizar que estas alianzas prioricen el beneficio de maestros y estudiantes, y no únicamente los intereses corporativos.

La maestra Celeste Simone explicó que ahora puede generar imágenes con vocabulario, adaptar textos a distintos niveles de lectura o traducirlos a varios idiomas en cuestión de segundos. Según dijo, la inteligencia artificial le ha permitido ofrecer a sus alumnos recursos que antes no existían y asegura que, después de usarla, no podría volver a enseñar como antes.