Multan a Google en Europa con 3,465 mdd por abuso en publicidad digital

La Comisión Europea sancionó a Google con 2,950 millones de dólares por favorecer sus propios servicios publicitarios y limitar la competencia en línea

La Comisión Europea multó a Google con 3,465 millones de dólares por abuso de posición dominante en el sector de publicidad digital, al favorecer sus propios servicios en perjuicio de competidores.

Se trata de la segunda sanción más alta impuesta por el organismo comunitario contra la empresa, solo detrás de la multa superior a 4,000 millones de euros relacionada con Android por violaciones a las normas de competencia.

La decisión fue anunciada tras varios retrasos vinculados con negociaciones internas en la Unión Europea y llega pocos días después de que un juez en Estados Unidos determinó que Google podrá mantener su buscador Chrome, aunque sin contratos de exclusividad que obliguen a usarlo.

Además de la sanción económica, Bruselas ordenó a la compañía poner fin a las prácticas que favorecen sus propios servicios de tecnología publicitaria y adoptar medidas para resolver los conflictos de interés en toda la cadena de suministro.

De acuerdo con la Comisión Europea, Google abusó de su posición dominante en el mercado de tecnología publicitaria, perjudicando a editores, anunciantes y consumidores. La empresa tendrá 60 días para presentar un plan de corrección, aunque las autoridades advirtieron que solo la desinversión en algunos de sus servicios podría resolver el problema de fondo.

Google adelantó que impugnará la decisión ante los tribunales europeos, como ya lo ha hecho en casos anteriores relacionados con Android, Google Shopping y AdSense.

La investigación de Bruselas inició en 2021 y concluyó que la compañía favoreció a su plataforma AdX en subastas de anuncios frente a competidores al utilizar información privilegiada y dar ventajas a sus propias herramientas de compra como Google Ads y DV 360. Estas prácticas, iniciadas al menos desde 2014, consolidaron el papel central de AdX en el negocio y le permitieron a Google cobrar tarifas más altas por sus servicios publicitarios.