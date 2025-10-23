Musk asegura que Optimus y la conducción autónoma transformarán la economía

El CEO de Tesla señaló que el robot humanoide y la conducción autónoma permitirán abundancia sostenible y mejorar el acceso a servicios de salud

Elon Musk afirmó que el robot humanoide Optimus y la conducción autónoma que la empresa ha desarrollado durante años podrían transformar la economía global y el acceso a servicios de salud.

El CEO de Tesla señaló que se encuentran en un punto clave para integrar la inteligencia artificial al mundo real y que la compañía lidera el sector con capacidades únicas.

La nueva misión se enfoca en lograr abundancia sostenible gracias a Optimus y la conducción autónoma. El directivo mencionó que Optimus podría realizar tareas complejas, incluso en el área médica, y enfatizó que la seguridad del robot es una prioridad.

Estas declaraciones se dieron durante una conferencia con analistas luego de que la compañía reportara una caída del 37% en beneficios netos en el tercer trimestre, con un total de 1,373 millones de dólares.

Musk reconoció que el proyecto Optimus es altamente complejo y que llevarlo al mercado implica retos técnicos importantes, como crear una mano con la misma destreza que la humana.

Se espera que la versión Optimus V3 se presente en el primer trimestre de 2026 y, según Musk, será muy realista, pareciendo una persona dentro del traje del robot. Además, reiteró su objetivo de lograr vehículos totalmente autónomos, aunque a corto plazo los robotaxis en Austin seguirán operando bajo supervisión humana, con la intención de que eventualmente circulen sin copiloto, siguiendo el ejemplo de Waymo de Alphabet.

Actualmente, la empresa y Musk enfrentan una demanda colectiva de accionistas que acusan de fraude por supuestamente manipular información sobre la tecnología de robotaxis. Durante la conferencia, se evitaron preguntas sobre futuros modelos de autos, señalando que no era el foro adecuado para ese tipo de información.