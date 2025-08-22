A inicios de este año, Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg para que participara en una oferta de 97,400 millones de dólares por OpenAI

Musk buscó que Zuckerberg se uniera a la compra de OpenAI

Elon Musk intentó convencer al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, para unirse a una oferta de 97,400 millones de dólares destinada a adquirir OpenAI a inicios de este año, de acuerdo con documentos judiciales publicados recientemente.

En febrero, un consorcio de inversionistas liderado por Musk, considerado la persona más rica del mundo, presentó la propuesta para comprar la organización sin fines de lucro que controla OpenAI, empresa que el propio Musk cofundó junto con Sam Altman.

Según los documentos, Musk mantuvo comunicación con Zuckerberg para explorar posibles acuerdos de financiamiento o inversión en OpenAI. Sin embargo, no se concretó ningún compromiso, ya que ni Meta ni Zuckerberg firmaron una carta de intención ni participaron en la oferta.

El acercamiento resulta llamativo por la rivalidad pública entre ambos empresarios, que han tenido enfrentamientos en redes sociales desde que Musk adquirió Twitter, hoy X, plataforma que compite directamente con Facebook e Instagram. En 2023, incluso llegaron a bromear sobre la posibilidad de enfrentarse en una pelea en el Coliseo romano, algo que nunca ocurrió.

Actualmente, el principal adversario de Musk parece ser Altman, tras el lanzamiento de su propia compañía de inteligencia artificial, xAI. El dueño de Tesla demandó a OpenAI argumentando que se desvió de sus principios fundacionales y ha cuestionado la cercanía de la startup con Microsoft.

Musk también extendió su disputa hacia Apple este mes, acusando a la empresa de prácticas anticompetitivas al promocionar ChatGPT mientras limitaba la visibilidad de su propio chatbot en la App Store.

OpenAI fue fundada en 2015 por Altman y Musk, aunque este último abandonó la empresa en 2018.