Musk lleva a Apple y OpenAI a tribunales por monopolio en IA

X y xAI, compañías de Elon Musk, demandaron a Apple y OpenAI en Texas al considerar que mantienen un monopolio de inteligencia artificial en dispositivos tecnológicos

Dos empresas de Elon Musk, X (antes Twitter) y xAI, su división de Inteligencia Artificial, presentaron una demanda contra Apple y OpenAI al considerar que ambas compañías restringen la competencia y frenan la innovación en este campo.

La querella, presentada en un tribunal del distrito norte de Texas, señala que Apple y OpenAI han actuado en conjunto para mantener en la práctica un monopolio de la inteligencia artificial en teléfonos inteligentes y otros dispositivos tecnológicos.

Este movimiento marca un nuevo episodio en la confrontación de Musk con dos de sus principales rivales en el sector. El empresario sostiene que OpenAI se alejó de sus principios fundacionales y cuestiona que Apple promocione ChatGPT en la App Store mientras retiró Grok, el chatbot de xAI.

Apple no ha emitido comentarios hasta ahora, mientras que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, respondió desde la red X defendiendo la posición de su empresa y criticando a Musk por utilizar su plataforma en beneficio propio y en perjuicio de competidores.

Musk ya había demandado a OpenAI el año pasado por presuntamente priorizar intereses comerciales sobre su misión original de impulsar la inteligencia artificial con fines altruistas. La alianza entre OpenAI y Apple para integrar chatbots en dispositivos como iPhone, iPad y computadoras intensificó aún más la disputa.

De manera paralela, documentos judiciales recientes revelan que Musk buscó sumar a Mark Zuckerberg, director de Meta, a una oferta de 97 mil 400 millones de dólares para adquirir OpenAI a inicios de este año, aunque dicha iniciativa no prosperó.

La rivalidad entre ambos magnates había escalado previamente en redes sociales desde que Musk adquirió Twitter, competencia directa de Facebook e Instagram. Con esta nueva acción legal, Musk continúa sumando enfrentamientos con algunos de los actores más influyentes de la industria tecnológica.