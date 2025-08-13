Musk planea demanda contra Apple por excluir a X y Grok

Elon Musk acusó a Apple de dejar fuera a X y a su chatbot Grok de las aplicaciones destacadas en la App Store, lo que considera una práctica anticompetitiva

Elon Musk anunció que tiene previsto demandar a Apple por no incluir a X ni a Grok, su aplicación de inteligencia artificial tipo chatbot, entre las más recomendadas en la App Store.

En una publicación realizada la noche del lunes en X, Musk cuestionó a Apple por no colocar a X en la sección de aplicaciones esenciales, señalando que actualmente es la aplicación número uno de noticias a nivel mundial, mientras que Grok ocupa el quinto lugar entre todas las aplicaciones. También sugirió que esta exclusión podría tener motivaciones políticas.

Grok es propiedad de xAI, la empresa emergente de inteligencia artificial fundada por Musk.

El empresario indicó que, a su juicio, Apple actúa de una manera que impide que cualquier compañía de inteligencia artificial, salvo OpenAI, pueda alcanzar el primer lugar en la App Store, lo que considera una violación de las leyes antimonopolio. Añadió que xAI tomará acciones legales de forma inmediata, sin dar más detalles.

Apple no emitió comentarios de forma inmediata. En los últimos años, la compañía ha enfrentado diversas acusaciones por presuntas prácticas anticompetitivas.

Hasta la mañana del martes, la aplicación más descargada en la App Store de Apple era TikTok, seguida de Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble. ChatGPT, de OpenAI, ocupaba el séptimo lugar.