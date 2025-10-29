Neo, el robot humanoide que busca revolucionar las tareas del hogar

1X Technologies presentó a Neo, un robot con inteligencia artificial capaz de lavar ropa, ordenar la casa y aspirar de forma autónoma

La empresa estadounidense 1X Technologies presentó a Neo, un robot humanoide con inteligencia artificial diseñado para realizar tareas domésticas, que estará disponible en Estados Unidos en 2026 con un precio estimado de 20,000 dólares.

De acuerdo con la compañía, Neo es el primer robot humanoide orientado al consumidor y llegará al mercado con la capacidad de realizar labores básicas del hogar. Sin embargo, requerirá sesiones con especialistas de la empresa para aprender nuevas tareas.

El fundador y director ejecutivo de 1X, Bernt Børnich, explicó que el propósito de Neo es ayudar a las personas a recuperar tiempo para dedicarlo a actividades que consideren más importantes.

El robot, disponible en tres colores neutros, podrá adquirirse por pedido anticipado con una entrega programada para 2026 o mediante una suscripción mensual de 499 dólares, con fecha de entrega posterior.

Neo está inspirado en Rosie, el personaje de la serie animada Los Supersónicos, y tiene un diseño similar al de un maniquí con rostro. Cuenta con dos cámaras a modo de ojos, estructuras laterales que simulan oídos y un recubrimiento de tela lavable.

El responsable de producto y diseño, Dar Sleeper, detalla que el robot combina inteligencia artificial y hardware avanzado para realizar tareas como lavar la ropa, ordenar objetos o aspirar, todo de forma automatizada. Además, puede ser controlado mediante comandos de voz o desde un teléfono inteligente.

La empresa afirma que Neo representa un avance generacional por su estructura flexible fabricada con polímeros y sus manos articuladas. El robot pesa cerca de 30 kilogramos, puede levantar hasta 68 kilos y transportar cargas de casi 25 kilos.

Un video promocional presenta a Neo como un compañero capaz de interactuar con lenguaje natural, hacer bromas y recordar información sobre su entorno, como la ubicación de los objetos en el hogar.

Según el diario The Wall Street Journal, que probó el dispositivo, uno de los retos del modelo inicial es la privacidad, ya que requiere de un operador humano que lo controle mediante lentes de realidad virtual y observe a través de las cámaras del robot, aunque la empresa asegura que cuenta con medidas de seguridad.

1X Technologies planea expandir la venta de Neo a otros mercados fuera de Estados Unidos a partir de 2027.