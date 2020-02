Netflix extiende su herramienta Top 10 a nivel mundial

Desde el año pasado Netflix incorporó en el Reino Unido y México una herramienta para identificar el Top 10 de series, películas y documentales más vistos, según el número de reproducciones.

Aunque la plataforma en un inicio no pretendía incorporar esta función por no entregar estadísticas de consumo y para no influir en la elección de contenido del usuario, finalmente decidió no solo implementarlo, sino además expandirlo a nivel mundial.

La compañía informó en un comunicado que esta fila permite ver lo que es más popular en Netflix en el país donde se encuentra el usuario, se actualiza todos los días y la posición de la fila en la aplicación varía dependiendo de la importancia que tengan para cada usuario en particular esas series y películas.

Además de la lista general, se pueden ver las listas Top 10 de series y películas por separado haciendo clic en cada sección.

‘Cuando ves una gran película o un programa de televisión, sueles compartirlo con familiares y amigos, o hablas de ello en el trabajo, para que otras personas puedan también disfrutarlo. Esperamos que estas 10 listas principales ayuden a crear más de estos momentos compartidos, a la vez que nos ayuden a todos a encontrar algo para ver de manera más rápida y fácil’, explica la compañía.

Si bien no se ha dado una fecha específica para que esta herramienta esté disponible en cada país, la certeza está en que tarde o temprano llegará a todos aquellos donde Netflix tenga presencia.