Netflix supera los 33,000 mdd en ingresos durante 2025

Entre enero y septiembre, los ingresos de la compañía crecieron 15.2%, con un sólido desempeño en Estados Unidos y el Reino Unido, donde alcanzó sus mayores niveles de visualización trimestral

Netflix reportó un beneficio neto de 8,562 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un aumento de 25.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado por el aumento de suscriptores tras el lanzamiento de producciones emblemáticas como la segunda temporada de Wednesday, la secuela del filme Happy Gilmore y la película más popular de su catálogo hasta ahora, KPop Demon Hunters.

El beneficio por acción ajustado (EPS, por sus siglas en inglés) fue de 5.87 dólares en el tercer trimestre de 2025, por debajo de los 6.97 dólares estimados por los analistas, aunque la plataforma alcanzó ingresos de 11,510 millones de dólares en ese periodo, un alza de 17%.

No obstante, su margen operativo fue de 28%, menor al 31.5% previsto originalmente, debido a un gasto imprevisto derivado de un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix sumaron 33,132 millones de dólares, un incremento de 15.2%.

La participación de la audiencia se mantiene sólida. Durante el tercer trimestre, la plataforma reportó su mayor cuota de visualización trimestral hasta la fecha en Estados Unidos y el Reino Unido. Según datos de Nielsen y BARB, dicha cuota creció 15% y 22%, respectivamente, desde el cuarto trimestre de 2022.

Netflix estima que para el cuarto trimestre de 2025 sus ingresos serán de aproximadamente 11,960 millones de dólares, lo que representaría un aumento de 16.7% respecto al mismo periodo del año anterior.