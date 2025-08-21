Neuralink logra avances con implantes cerebrales en pacientes tetrapléjicos

El Proyecto Miami para Curar la Parálisis realizó las primeras cirugías de implantes cerebrales en colaboración con Neuralink, logrando que pacientes tetrapléjicos controlen computadoras y teléfonos con señales neuronales

Un veterano del Ejército estadounidense que quedó tetrapléjico tras un accidente de motocicleta logró este año recuperar autonomía digital gracias a un chip cerebral implantado en Miami. El dispositivo le permitió controlar con sus pensamientos equipos como una computadora y un teléfono móvil.

La intervención fue realizada por el Proyecto Miami para Curar la Parálisis, en colaboración con Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada en 2016 por Elon Musk. Este procedimiento marcó el inicio de una serie de implantes similares en pacientes con condiciones neurológicas severas.

El centro médico, que forma parte de la escuela de medicina de la Universidad de Miami, se convirtió en enero en una de las dos sedes autorizadas para los ensayos clínicos de Neuralink en Estados Unidos, junto con otra ubicada en Phoenix, Arizona.

Neuralink desarrolló tanto el chip como el sistema robótico encargado de implantar los electrodos en la superficie del cerebro.

El procedimiento consiste en insertar más de mil electrodos mediante un robot quirúrgico que asiste a los neurocirujanos en la localización y precisión de la intervención. Estos electrodos captan señales neuronales que son transmitidas de manera inalámbrica a una aplicación, la cual las decodifica y traduce en acciones concretas, como mover un cursor, escribir mensajes o manipular dispositivos externos.

Desde que en enero de 2024 se realizó el primer implante en Phoenix, la compañía ha completado nueve operaciones, tres de ellas en Miami. En cada caso, los pacientes han logrado controlar dispositivos digitales únicamente con la actividad cerebral, lo que representa un avance clínico de alto impacto en la rehabilitación neurológica.

El objetivo de la investigación va más allá del control de computadoras o teléfonos. Neuralink busca que en fases posteriores los pacientes puedan manejar prótesis avanzadas, brazos mecánicos e incluso aparatos de asistencia para caminar.

Actualmente, el programa se encuentra en fase de ensayos clínicos. Neuralink selecciona voluntarios que cumplan con alguno de los siguientes criterios: tetraplejia, paraplejia, pérdida de visión o discapacidad en el habla. Una vez concluidos los estudios y recopilados los resultados, los investigadores deberán presentar la evidencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) con énfasis en seguridad y eficacia.

De obtener la aprobación regulatoria, la tecnología podrá comercializarse y estar disponible para un mayor número de pacientes. El equipo a cargo del proyecto considera que ese paso podría concretarse en un plazo más corto de lo que se prevé.