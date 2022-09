Nintendo sube más de 5% en bolsa

Nintendo subió hoy un 5.51% en la bolsa de Tokio tras reportar ventas de lanzamiento récord en Japón de Splatoon 3, la nueva entrega de su particular franquicia.

, que salió al mercado el pasado 9 de septiembre, vendió más dede copias en sus primeros tres días a la venta, lo que supone el mayor nivel de ventas nacionales para cualquier software de Nintendo Switch en ese periodo, señaló la empresa en un comunicado.

El título es la nueva entrega de la franquicia protagonizada por los Inklings, unos seres que se transforman en calamar para avanzar más rápido sobre el terreno impregnado de tinta, la munición empleada en el que fue el primer ‘shooter’ de Nintendo.

El primer título de la franquicia fue publicado en mayo de 2015 para la consola Wii U, a la que le seguiría una segunda entrega en julio de 2017 para la plataforma Switch.

Los inversionistas de Nintendo respondieron favorablemente a las ventas de lanzamiento de Splatoon 3, que han superado a las de superventas como Animal Crossing: New Horizons o Super Smash Bros. Ultimate, que acumulan respectivamente más de 39.4 millones y 28.8 millones de unidades comercializadas en el mundo.

Splatoon 3 es una de las apuestas fuertes de Nintendo este año para mantener sus consolas Switch, de las que hasta julio había vendido más de 111.08 millones de unidades en todo el mundo.

Otros de los títulos importantes para la compañía de cara al presente ejercicio son Xenoblade Chronicles 3, lanzado en julio, Bayonetta 3, que llegará en octubre, y Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en noviembre.

La subida bursátil de Nintendo se produce también después de anunciar que hoy emitirá uno de sus Nintendo Direct, videos en los que presenta novedades sobre sus títulos en desarrollo, y donde los aficionados y profesionales del sector esperan atisbar algo sobre la esperada secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La emisión de este Nintendo Direct tiene lugar además días antes de que arranque la Tokyo Game Show, una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo, pero en la que Nintendo no acostumbra a participar como empresa, tal y como es el caso en esta edición.