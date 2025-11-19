Nokia apuesta por la IA y reorganiza su negocio para impulsar la rentabilidad

Nokia dividirá sus operaciones en Network Infrastructure y Mobile Infrastructure para responder mejor a la demanda de redes impulsadas por inteligencia artificial y la futura tecnología 6G

Nokia apuesta por la IA y reorganiza su negocio para impulsar la...

Nokia anunció una reestructuración de sus operaciones y presentó una nueva estrategia centrada en inteligencia artificial con la que busca aumentar su rentabilidad durante los próximos tres años.

La compañía finlandesa de telecomunicaciones explicó que simplificará su modelo operativo y reorganizará sus negocios en dos segmentos principales a partir del 1 de enero de 2026, lo que le permitirá ajustarse mejor a las necesidades de los clientes y acelerar la innovación.

El primer segmento, Network Infrastructure, se enfocará en redes ópticas, redes IP y redes fijas, con la meta de aprovechar la rápida expansión global de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Al mismo tiempo, creará una nueva división llamada Mobile Infrastructure, concentrada en tecnologías y servicios de redes de radio y en el core para ofrecer redes nativas de sexta generación y de inteligencia artificial.

Este segmento también incluirá a Nokia Technologies, la división encargada hasta ahora de administrar su amplia cartera de patentes y licencias.

Los negocios que Nokia no considera esenciales para su estrategia futura se integrarán en una nueva división denominada Portfolio Businesses.

Justin Hotard, director ejecutivo de la compañía, afirmó en el comunicado que Nokia transformó al mundo una vez al conectar a las personas y está lista para hacerlo de nuevo al conectar inteligencia, y destacó el papel de la empresa como proveedor occidental confiable de conectividad segura y avanzada en el superciclo de la inteligencia artificial.

Nokia también presentó un nuevo objetivo financiero a largo plazo, que contempla un beneficio operativo comparable de entre 2,700 y 3,200 millones de euros para 2028, por encima de los 2,000 millones generados en los últimos doce meses.

Esta reestructuración, que implicará varios cambios en la alta dirección, se reflejará por primera vez en los resultados financieros del primer trimestre de 2026.