Nokia invertirá 4,000 mdd en EU para redes con IA

Nokia apuesta por inteligencia artificial en redes móviles, fijas, IP y ópticas, en colaboración con la administración de Donald Trump, buscando acelerar el desarrollo tecnológico en EU

Nokia anunció que invertirá 4,000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos años en investigación y desarrollo y en la fabricación de redes con inteligencia artificial integrada.

La empresa finlandesa de telecomunicaciones explicó que realizará esta inversión en colaboración con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de acelerar la innovación en tecnologías de IA para redes móviles, de acceso fijo, IP, ópticas y centros de datos.

El grupo finlandés destinará cerca de 3,500 millones de dólares a ampliar su capacidad en investigación y desarrollo para crear tecnologías de red avanzadas relacionadas con la automatización, las redes cuánticas, los semiconductores y los materiales de última generación.

Además, invertirá 500 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción en sus plantas de Texas, Nueva Jersey y Pensilvania.

Justin Hotard, CEO de Nokia, indicó que la innovación y las tecnologías de la compañía son clave para la infraestructura crítica de redes y que esta inversión contribuirá a fortalecer la capacidad del país para ofrecer mayor seguridad, productividad y prosperidad mediante una conectividad optimizada por inteligencia artificial a gran escala.

Por su parte, el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, destacó que la inversión de Nokia representa otra victoria de la administración Trump para el país, ya que permitirá que las tecnologías más innovadoras que impulsan la inteligencia artificial, los centros de datos y las aplicaciones críticas para la seguridad nacional se desarrollen y fabriquen en Estados Unidos.

Esta inversión se suma a la adquisición de la empresa estadounidense Infinera por parte de Nokia, especializada en soluciones de fibra óptica, una operación completada en febrero pasado que implicó un desembolso de 2.300 millones de dólares.