Nokia se alía con NestAI para impulsar soluciones de defensa con IA

Nokia anunció que formará una alianza estratégica con la empresa emergente finlandesa NestAI para desarrollar soluciones de defensa e infraestructura crítica basadas en inteligencia artificial.

Como parte de esta colaboración, la compañía de telecomunicaciones informó que invertirá 100 millones de euros en NestAI junto con la firma estatal de capital de riesgo Tesi, con el objetivo de impulsar la capacidad de innovación de esta startup.

De acuerdo con Nokia, NestAI es uno de los laboratorios de inteligencia artificial física de mayor crecimiento en Europa y se especializa en aplicar tecnologías avanzadas de inteligencia artificial a vehículos no tripulados y plataformas de mando y control para tareas de vigilancia, seguridad y defensa.

El director ejecutivo de Nokia, Justin Hotard, destacó en un comunicado que la defensa y las infraestructuras críticas del futuro estarán impulsadas por soluciones seguras basadas en inteligencia artificial y que esta alianza refleja el compromiso de la empresa con la innovación en conjunto con sus socios.

También señaló que la combinación de la experiencia de Nokia en conectividad avanzada con las plataformas desarrolladas por NestAI permitirá acelerar el desarrollo de nuevas capacidades en materia de defensa y seguridad nacional.

Esta colaboración forma parte de la estrategia de Nokia para desarrollar soluciones específicas dirigidas a la industria de defensa, para lo cual creó una unidad de negocio especializada llamada Nokia Defense.

Dentro de esta estrategia, Nokia adquirió el año pasado la empresa estadounidense Fenix Group, enfocada en soluciones de comunicaciones tácticas de banda ancha para el sector de defensa.