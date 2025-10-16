Nu México supera los 13 millones de usuarios activos

Nu México alcanza cerca del 14% de la población adulta en México, con un 78% de sus clientes ubicados fuera de los grandes centros urbanos

Nu México informó que su base de clientes superó los 13 millones, incorporando un millón en menos de un trimestre. Con esta cifra, la compañía alcanza alrededor del 14% de la población adulta y el 23% de las personas bancarizadas del país.

Según la compañía, el 78% de los usuarios reside fuera de los principales centros urbanos, lo que refleja una expansión del acceso financiero digital en regiones con baja cobertura bancaria. Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero concentran más de 2 millones de clientes, en localidades donde una de cada tres carece de servicios financieros presenciales, según datos de la CNBV en 2024.

Más del 60% de los clientes pertenece a hogares de ingresos bajos y medios-bajos, y una proporción similar combina productos de ahorro y crédito, con relaciones que superan los dos años de antigüedad. La distribución por género es 48% mujeres y 52% hombres, con una participación femenina destacada en los segmentos de ingreso medio-bajo.

De acuerdo con el estudio interno Impacto Nu, 1 de cada 5 usuarios accede por primera vez a servicios financieros formales a través de la plataforma, lo que confirma el avance de la digitalización inclusiva y la consolidación de nuevos esquemas de acceso financiero en México, aseguró la compañía.