Nueva herramienta impulsa inclusión laboral para discapacitados

AccessPath permite a las organizaciones evaluar sus políticas de inclusión y generar planes de acción personalizados para eliminar obstáculos que enfrentan los empleados con discapacidad, reforzando la cultura laboral inclusiva.

AccessPath es un recurso gratuito diseñado para ayudar a las empresas a identificar las barreras que enfrentan los empleados, actuales o potenciales, con discapacidad, y ofrecer soluciones prácticas para eliminarlas.

De acuerdo con Jeffrey Normore, director de operaciones digitales del Consejo Canadiense de Rehabilitación y Trabajo y uno de los responsables del desarrollo de AccessPath, aunque ha habido avances en la última década, todavía existen resistencias para implementar ciertas medidas de apoyo.

Datos recientes de Statistics Canada indican que el 49% de los trabajadores canadienses con discapacidad enfrenta obstáculos en su entorno laboral físico.

Normore explicó que, aunque muchos empleadores muestran interés inicial en ser inclusivos, suelen encontrar resistencia cuando deben modificar procesos cotidianos o adoptar nuevas formas de trabajo. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las soluciones son más sencillas y económicas de lo que se piensa.

Según el consejo, muchos empleadores creen que ofrecer apoyos de accesibilidad implica altos costos, pero las investigaciones muestran que la mayoría de las adaptaciones requieren un gasto único promedio de 400 dólares canadienses.

A través de AccessPath, las empresas pueden evaluar sus prácticas de accesibilidad en cinco áreas: liderazgo, cultura y educación, contratación e inducción, retención y desarrollo profesional. La herramienta genera una certificación de accesibilidad y un plan de acción personalizado para fortalecer la inclusión en toda la organización. Conforme se implementan las mejoras, las compañías pueden actualizar sus respuestas y dar seguimiento a su progreso.

Normore señaló que los apoyos no siempre se limitan al entorno físico, ya que pueden incluir acciones simples, como proporcionar materiales impresos accesibles para personas con baja visión o integrar tecnologías de asistencia como lectores de pantalla.

También advirtió que muchos empleadores tienen una visión limitada de lo que implica la discapacidad, al no considerar condiciones menos visibles como dificultades de aprendizaje, trastornos de salud mental, dolor crónico o limitaciones de movilidad.

Por ello, enfatizó la importancia de contar con una estructura clara para responder de manera adecuada cuando surgen solicitudes de apoyo, evaluar cada caso y aplicar las medidas necesarias para garantizar un entorno laboral verdaderamente inclusivo.