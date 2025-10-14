Nueva versión de ChatGPT permitirá contenido erótico

ChatGPT habilitará contenido dirigido a usuarios que verifiquen su edad, acompañado de un sistema de control de acceso para garantizar que solo adultos puedan interactuar con material erótico

A partir de diciembre, ChatGPT permitirá contenido erótico para usuarios que verifiquen su edad, anunció hoy Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Esta medida se implementará junto con un sistema de control de edad más completo para garantizar que solo adultos tengan acceso a este tipo de contenido.

La empresa ya había anticipado que los desarrolladores podrían crear aplicaciones para adultos en ChatGPT una vez activados los controles y la verificación de edad necesarios.

Altman agregó que, además del contenido erótico, se lanzará una nueva versión de ChatGPT que replicará las características de la versión anterior GPT4o, mejorando la experiencia y el comportamiento de la inteligencia artificial según las preferencias de los usuarios.

El ejecutivo explicó que, por motivos de salud mental, las versiones anteriores de ChatGPT fueron bastante restrictivas, lo que limitaba su utilidad para muchos usuarios sin problemas relacionados. La compañía trabajó en mitigar estas restricciones de manera segura, permitiendo ahora un uso más flexible sin comprometer la protección de los usuarios.

OpenAI se suma a otras compañías de inteligencia artificial que ofrecen contenido dirigido a adultos, como xAI de Elon Musk, cuyos chatbots de IA permiten interacción con modelos de anime en la aplicación Grok.