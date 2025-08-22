Nueva York autoriza a Waymo operar robotaxis

La ciudad de Nueva York otorgó a Waymo permisos de prueba para operar robotaxis con conductor capacitado al volante

La ciudad de Nueva York entregó los primeros permisos de prueba para operar robotaxis o vehículos autónomos en la ciudad, que estarán bajo la operación de Waymo, empresa de Alphabet, matriz de Google.

A diferencia de otras ciudades de Estados Unidos donde ya circulan estos vehículos, la ley del estado de Nueva York exige que los taxis autónomos cuenten con un conductor capacitado al volante en todo momento.

Los permisos se otorgaron a un número limitado de robotaxis en zonas de Manhattan y el centro de Brooklyn, según informaron este viernes el alcalde Eric Adams y el Departamento de Transporte de la ciudad.

El periodo de prueba permitirá que Waymo opere hasta ocho vehículos autónomos en esas zonas hasta finales de septiembre de 2025, tras lo cual podrá solicitar una extensión.

Waymo cuenta con experiencia en este tipo de servicios, con más de 10 millones de viajes realizados en cinco ciudades importantes de Estados Unidos y un historial sólido de seguridad.

La compañía ya opera sus taxis autónomos en Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, y planea expandir las pruebas a más de diez ciudades, incluyendo Las Vegas y San Diego.