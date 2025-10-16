Nuevo artículo fiscal amenaza privacidad y ciberseguridad, alerta AIMX

La Asociación de Internet MX advierte que el Artículo 30-B del Código Fiscal pone en riesgo la privacidad de millones de usuarios, la ciberseguridad y los derechos fundamentales

La Asociación de Internet MX (AIMX) expresó su preocupación por la aprobación del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.

De acuerdo con un comunicado, la medida faculta al SAT para acceder en tiempo real y de manera permanente a bases de datos de plataformas digitales, lo que plantea riesgos como:

Privacidad y derechos vulnerados: Permite acceso sin orden judicial a información sensible de millones de usuarios, violando el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales.

Permite acceso sin orden judicial a información sensible de millones de usuarios, violando el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales. Sanciones desproporcionadas: Bloquear plataformas digitales puede afectar a millones de usuarios y generar pérdidas económicas enormes.

Bloquear plataformas digitales puede afectar a millones de usuarios y generar pérdidas económicas enormes. Impacto económico y ciberseguridad: Riesgo para MiPyMEs, sobreexposición de secretos industriales y posibles ciberataques al conectar sistemas de alto tráfico con autoridades fiscales.

Riesgo para MiPyMEs, sobreexposición de secretos industriales y posibles ciberataques al conectar sistemas de alto tráfico con autoridades fiscales. Confianza institucional y riesgos sociales: La vigilancia masiva puede erosionar la confianza ciudadana y generar crisis de gobernabilidad.

La Asociación de Internet MX reconoce la necesidad de combatir la evasión fiscal, pero enfatiza que esto debe lograrse sin sacrificar derechos fundamentales.

Ante ello, propone algunos ajustes, como: auditorías selectivas con orden judicial, actualización periódica de datos, protección de secretos industriales, sanciones escalonadas y fases piloto antes de aplicación general, además de regímenes simplificados para MiPyMEs.