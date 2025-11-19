Nuevo centro mexicano de supercómputo inicia operaciones desde Barcelona

México comenzará a operar un centro nacional de supercómputo desde Barcelona mientras avanza la construcción de la supercomputadora más grande de América Latina, prevista para iniciar en 2026

México anunció que pondrá en marcha un centro mexicano de supercómputo con sede temporal en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), en España.

Además, la próxima semana se presentará el proyecto para construir la que será la supercomputadora más grande de América Latina, cuya edificación iniciará en enero de 2026.

Así lo informó en la conferencia matutina Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, quien adelantó que el nuevo equipo será totalmente desarrollado en México y superará ampliamente a la supercomputadora más potente que actualmente opera en la región.

Pérez explicó que la colaboración con Barcelona permitirá iniciar proyectos urgentes mientras avanza la construcción de la infraestructura nacional, un proceso que podría tomar entre 24 y 36 meses.

Señaló que el centro mexicano de supercómputo comenzará operaciones desde Barcelona y que la próxima semana se anunciará la llegada a México de la supercomputadora más grande de América Latina.

Barcelona fue elegida por contar con uno de los centros de supercómputo más avanzados del mundo, con dos décadas de experiencia y cientos de proyectos científicos.

El funcionario detalló que el país enfrenta límites importantes en su capacidad de procesamiento, lo que dificulta resolver a tiempo tareas críticas como el análisis fiscal, aduanero y climático. Explicó que algunas operaciones llegan a tardar hasta 30 días en completarse, mientras que una supercomputadora como la de Barcelona puede realizar 314 billones de operaciones por segundo.

Para evitar retrasos, México utilizará de inmediato la infraestructura del BSC, incluida la supercomputadora MareNostrum 5, mientras se desarrolla el sistema nacional.

Entre los proyectos prioritarios se encuentran el desarrollo de un modelo climático propio, el análisis masivo de imágenes satelitales para agricultura y la creación de modelos de lenguaje e inteligencia artificial para instituciones públicas. El primer encargo es precisamente el modelo climático de México, debido a los recientes eventos meteorológicos y la necesidad de mejorar los pronósticos con apoyo de supercómputo.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que el convenio con Barcelona permitirá integrar a universidades mexicanas, fortalecer capacidades y formar especialistas. Subrayó que la alianza también impulsará la prevención de desastres y la capacitación mediante estancias de doctorantes y posdoctorantes en el BSC.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que México requiere mayor capacidad de cómputo para procesar datos críticos, especialmente en materia climática, meteorológica y científica, y adelantó que la supercomputadora mexicana comenzará a construirse el próximo año.

A su vez, el director del BSC, Mateo Valero Cortés, resaltó la importancia del supercómputo para el desarrollo científico y la soberanía tecnológica. Recordó la colaboración histórica entre el centro y México, y señaló que la tecnología avanza hoy a un ritmo miles de veces superior al de hace dos décadas.