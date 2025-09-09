Nuevos AirPods Pro 3 integran sensor cardiaco y traducción en vivo

Los AirPods Pro 3 integran sensor cardiaco para registrar entrenamientos y traducción en vivo con soporte para varios idiomas, habilitada por Apple Intelligence

Apple presentó los AirPods Pro 3, una nueva generación de auriculares inalámbricos intraaurales con rediseño acústico, mayor estabilidad en el ajuste, sensores biométricos y mejoras en autonomía energética.

Los AirPods Pro 3 incorporan un sistema de cancelación activa de ruido (ANC) que duplica la eficiencia de los AirPods Pro de segunda generación y cuadruplica la de la primera versión. Esto se logra mediante un conjunto de micrófonos de ruido ultrabajo, procesamiento de audio computacional avanzado y puntas de silicona con infusión de espuma que aumentan el aislamiento pasivo.

La autonomía en reproducción de audio con ANC activo alcanza hasta 8 horas, lo que representa un incremento de 33% respecto al modelo anterior. En modo transparencia, la autonomía aumenta 67%, alcanzando hasta 10 horas con una sola carga. Además, cuentan con certificación IP57, que garantiza resistencia al sudor y al agua.

Por primera vez, integran un sensor fotopletismográfico (PPG) que emite luz infrarroja pulsada a 256 Hz para medir absorción lumínica en el flujo sanguíneo. Combinado con acelerómetros, giroscopio, GPS y modelos de inteligencia artificial en el dispositivo, permiten registrar más de 50 tipos de entrenamiento, calcular frecuencia cardiaca, calorías quemadas y métricas en tiempo real dentro de la aplicación Fitness.

Los AirPods Pro 3 incorporan además traducción en vivo en fase beta, habilitada por audio computacional y Apple Intelligence. Esta función permite interacción conversacional en múltiples idiomas, con soporte inicial para inglés, francés, alemán, portugués y español, y ampliación a italiano, japonés, coreano y chino simplificado hacia finales de 2025. La traducción puede visualizarse en pantalla horizontal en iPhone y transmitirse mediante transcripción o reproducción directa en los auriculares.

En materia de salud auditiva, se mantiene la función de pruebas de audición validadas científicamente, amplificación automática en ambientes ruidosos con reducción de ruido de fondo, y soporte mejorado para usuarios de audífonos.

Los AirPods Pro 3 estarán disponibles a partir del 19 de septiembre de 2025, con precio inicial de $5,799 pesos.