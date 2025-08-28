Nvidia aumenta 59% sus ganancias pese a restricciones en China

Nvidia reportó ingresos de 46,743 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, un alza interanual de 56%, impulsada por su negocio de Centros de Datos, mientras que el beneficio neto alcanzó 26,422 millones de dólares

Nvidia incrementó su beneficio neto en 59% durante el último trimestre fiscal, alcanzando 26,422 millones de dólares, pese a que no registró ventas del chip H20 en China debido a las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

La compañía reportó una facturación de 46,743 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual de 56%, impulsado principalmente por el segmento de Centros de Datos.

Esta división, que incluye los procesadores clave para aplicaciones de Inteligencia Artificial, generó casi 41,100 millones de dólares, también con un alza interanual de 56%, consolidándose como el motor del negocio. El desempeño estuvo reforzado por la adopción del procesador Blackwell en su versión Ultra y la fuerte demanda de los proveedores de servicios en la nube.

En relación con el chip H20, Nvidia precisó que en el segundo trimestre no se concretaron ventas a clientes en China. Durante ese periodo registró ingresos de 180 millones de dólares provenientes de inventario previamente destinado a un cliente fuera de China y no sujeto a restricciones.

La compañía obtuvo en agosto, ya dentro del tercer trimestre, una licencia que le permite exportar el H20 a cambio de un 15% de sus ventas destinadas al Gobierno de Estados Unidos. Además, se encuentra en proceso de negociación de permisos para comercializar un procesador más avanzado.

Sin embargo, las disposiciones del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, mantienen bloqueada la venta del chip Blackwell a China bajo criterios de seguridad nacional y en un contexto de competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial.

Nvidia proyectó para el trimestre en curso ingresos cercanos a 54,000 millones de dólares, superiores a los del segundo trimestre, aunque aclaró que no contempla envíos del H20 a China.

En el acumulado del primer semestre fiscal, cerrado el 27 de julio, el beneficio neto ascendió a 45,197 millones de dólares, un incremento interanual de 44%, mientras que los ingresos llegaron a 60,521 millones de dólares, con una expansión de 41%.

En el primer trimestre, la empresa había absorbido un cargo de 4,500 millones de dólares por el impacto de las restricciones a la exportación del H20 y anticipó una reducción de 8,000 millones en ingresos del segundo trimestre por la falta de licencias.

Tras la publicación de resultados, la reacción inicial del mercado fue negativa. Durante las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, la acción llegó a caer 4%, aunque la expectativa es que la respuesta se defina con mayor claridad en la apertura del mercado del jueves.