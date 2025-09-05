Nvidia fortalece la formación en IA en México para atraer inversión global

Nvidia busca capacitar a más de 2,000 personas en técnicas de inteligencia artificial antes de que termine el año y certificar a 250 estudiantes universitarios como parte del programa México IA+

Nvidia está enfocando su estrategia en México en la formación de talento especializado en inteligencia artificial (IA) con el objetivo de atraer nuevas inversiones.

La compañía considera que este esfuerzo responde a la necesidad de empresas globales que buscan instalar operaciones más cerca de Estados Unidos y requieren personal calificado, señaló Marcio Aguiar, director de la división Enterprise para Latinoamérica.

Durante la presentación del evento México IA+ Inversión Acelerada, el directivo aclaró que no existen planes de instalar una planta de semiconductores en territorio nacional. Destacó que, aunque Nvidia no cuenta con fábricas ni centros de datos propios en México, participa en la operación de múltiples data centers y trabaja en la capacitación de su ecosistema para generar un entorno más atractivo para la inversión.

La estrategia de la firma en el país está orientada a fortalecer las habilidades y el conocimiento en tecnologías de IA. La meta para finales de este año es capacitar a más de dos mil personas en técnicas desarrolladas por Nvidia, con el apoyo de socios de negocio. Como parte del evento México IA+, la compañía también certificará a 250 estudiantes universitarios en talleres especializados.

Aguiar subrayó que la iniciativa no busca competir con Estados Unidos, sino complementar capacidades mediante infraestructura y talento local. Resaltó además que México se encuentra en un momento clave, ya que ha despertado el interés de compañías europeas y asiáticas para establecerse en el país, consolidándose como un destino prioritario dentro de la estrategia global de Nvidia.

México es el segundo país de América Latina, después de Brasil, en integrarse al programa de soberanía en inteligencia artificial de la compañía, cuyo propósito es desarrollar un lenguaje propio en esta tecnología.

Otras naciones como Chile, Uruguay, Surinam, El Salvador y Costa Rica también han comenzado proyectos en este ámbito, aunque los esfuerzos principales se concentran en México y Brasil.