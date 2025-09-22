Nvidia invertirá 100,000 millones de dólares en OpenAI

Nvidia anunció una alianza estratégica para desplegar 10 gigavatios de su tecnología en la infraestructura de inteligencia artificial de OpenAI, con la primera fase prevista para 2026

Nvidia planea invertir hasta 100,000 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial OpenAI, según anunciaron ambas compañías, en un momento en que la competencia entre gigantes tecnológicos se intensifica para asegurar acceso a energía y chips necesarios para el crecimiento de la IA.

Las empresas dieron a conocer una carta de intención para una alianza estratégica histórica que contempla desplegar al menos 10 gigavatios de chips de Nvidia para la infraestructura de IA de OpenAI.

Se espera que los detalles de la asociación se definan en las próximas semanas, con la primera fase de implementación programada para la segunda mitad de 2026.

Sam Altman, director general de OpenAI, señaló que la infraestructura de cómputo será la base de la economía del futuro y que aprovecharán la tecnología de Nvidia para crear nuevos avances en inteligencia artificial y permitir que personas y empresas los utilicen a gran escala.

Las acciones de Oracle, socio de OpenAI junto con SoftBank y Microsoft en el proyecto Stargate de centros de datos de IA por 500,000 millones de dólares, subieron casi 5%.

La inversión de Nvidia se da pocos días después de que la compañía destinara 5,000 millones de dólares a Intel, que enfrenta dificultades en el mercado de chips.