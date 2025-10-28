Nvidia invierte 1,000 millones de dólares en Nokia para desarrollar 6G

La alianza entre ambas compañías busca impulsar el desarrollo de redes 6G, con Nvidia que adquiere el 2.9% de Nokia y acelera su software de telecomunicaciones

Nvidia anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en la finlandesa Nokia para consolidar una alianza enfocada en el desarrollo de la tecnología 6G.

La operación implicará que Nokia emita aproximadamente 166 millones de acciones a Nvidia a un precio de 6.01 dólares cada una, lo que representará una participación del 2.9% en la compañía finlandesa. Tras el anuncio, las acciones de Nokia subían 18.26%, mientras que las de Nvidia se incrementaban 1.27%.

Nvidia aprovechará sus chips para acelerar el software de Nokia para redes 5G y 6G, además de explorar cómo integrar la tecnología de los centros de datos de la compañía finlandesa en su infraestructura de inteligencia artificial.

Nokia indicó que los recursos obtenidos se destinarán a financiar sus proyectos de inteligencia artificial y otros fines corporativos generales. La empresa también buscará acelerar el desarrollo de su software RAN 5G y 6G para que funcione en la arquitectura de Nvidia, y realizará inversiones estratégicas para ampliar su presencia en el mercado de IA y soluciones en la nube orientadas a centros de datos.

En los últimos años, Nokia se había enfocado principalmente en suministrar equipos móviles 5G a operadores de telecomunicaciones. Por su parte, Nvidia ha realizado varias inversiones estratégicas para posicionarse en el núcleo del sector de inteligencia artificial, incluyendo 5,000 millones de dólares en Intel, 100,000 millones de dólares en OpenAI, 500 millones de dólares en la startup de coches autónomos Wayve y 667 millones de dólares en el proveedor británico de servicios en la nube Nscale.