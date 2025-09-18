Nvidia invierte 5,000 mdd en Intel

Nvidia adquirirá participación en Intel como parte de un acuerdo que contempla la fabricación conjunta de CPU para centros de datos y clientes corporativos

Nvidia invertirá 5,000 millones de dólares para adquirir participación en Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, informó la propia compañía en un comunicado.

La operación forma parte de un acuerdo más amplio que contempla la fabricación conjunta de unidades de procesamiento (CPU) para centros de datos y clientes corporativos.

Ambas empresas trabajarán en integrar sus arquitecturas a través de Nvidia NVLink, con lo que se combinará la experiencia de Nvidia en inteligencia artificial y cómputo acelerado con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86.

Para los centros de datos, Intel fabricará CPU x86 personalizadas para Nvidia, que las integrará en sus plataformas de infraestructura de inteligencia artificial.

Nvidia comprará las acciones de Intel a un precio de 23.28 dólares cada una. La inversión está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores.

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Intel subían casi 30% y superaban los 32 dólares.

El pasado 18 de agosto, Intel ya había alcanzado un acuerdo con la japonesa Softbank, que comprometió una inversión de 2,000 millones de dólares para entrar en el capital de la compañía estadounidense.