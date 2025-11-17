Nvidia mantiene su dominio pese a la incertidumbre en IA

Nvidia presentará resultados esta semana en un entorno dominado por la volatilidad y el escrutinio sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial

Nvidia presentará resultados en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados y la presión sobre la valoración de compañías vinculadas con esta tecnología.

En un entorno donde su peso es ya determinante y aun cuando los inversionistas muestran cautela ante una posible burbuja en la inteligencia artificial, Nvidia conserva una valoración cercana a los 4.8 billones de dólares y un precio por acción en niveles récord de 189.9 dólares.

La compañía incrementó su utilidad neta 59%, hasta 26,422 millones de dólares, durante los tres meses previos, y registró ingresos por 46,743 millones de dólares, un aumento de 56 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Los analistas prevén que, en el próximo trimestre, reporte ingresos cercanos a los 54,000 millones de dólares, mientras Wall Street se mantiene atento a la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial y a la capacidad de la empresa para conservar márgenes elevados.

Además de divulgar resultados, se espera que la compañía presente guías o proyecciones para los siguientes periodos, lo que influirá en su capacidad para disipar las dudas que empiezan a surgir en los mercados.

El pasado 29 de octubre, el gigante tecnológico se convirtió en la primera empresa en rebasar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil, poco después de anunciar el lanzamiento de procesadores basados en la arquitectura Blackwell.

En meses recientes, también ha ampliado sus alianzas para fortalecerse en el núcleo del ecosistema tecnológico global. Entre ellas destaca un acuerdo con OpenAI para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia en centros de datos de esa organización, así como un contrato para construir centros de fabricación de inteligencia artificial en Arabia Saudita con cientos de miles de GPUs avanzadas.

En Estados Unidos, mantiene colaboración con el Departamento de Energía y laboratorios nacionales como Argonne y Los Alamos para desarrollar infraestructura de alto rendimiento en inteligencia artificial. Además, sostiene acuerdos con grandes proveedores de nube como Google, Microsoft y Oracle para implementar GPUs Blackwell en centros de datos y clústeres de entrenamiento de modelos.

En Europa y Asia, se asocia con gobiernos y fabricantes para crear nubes industriales de inteligencia artificial y sistemas capaces de operar de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos. También avanza en el sector salud junto a instituciones como Mayo Clinic para impulsar herramientas de diagnóstico e investigación.

De acuerdo con analistas, todas estas inversiones muestran una apuesta diversificada que abarca servicios en la nube, infraestructura física y simulación mediante modelos digitales capaces de reproducir procesos o entornos del mundo real, con la intención de dominar la base estructural de los ecosistemas que dependen de la inteligencia artificial.

A pesar de su fortaleza, en los últimos meses el mercado ha comenzado a mostrar señales de preocupación. Crece la duda sobre si la fuerte inversión en inteligencia artificial generará resultados tangibles que justifiquen valoraciones tan elevadas.

Nvidia ya resintió la irrupción de su competidor chino Deepseek, cuya entrada al mercado de modelos avanzados de inteligencia artificial provocó caídas temporales en sus acciones y reavivó el debate sobre la solidez del sector y la dependencia del hardware más sofisticado.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia y considerado por Forbes como el octavo hombre más rico del mundo, ha expresado su preocupación por el entramado regulatorio que impulsan los gobiernos occidentales, el cual, combinado con los bajos costos energéticos en China, coloca al gigante asiático como un posible ganador en la competencia tecnológica entre potencias, según declaró recientemente al diario Financial Times.

Las tensiones geopolíticas, incluidas las restricciones a la exportación de chips hacia China, así como la creciente competencia en hardware para inteligencia artificial, también representan riesgos para los márgenes de Nvidia y otras empresas del sector. Sin embargo, especialistas sostienen que la demanda de infraestructura para estas tecnologías seguirá siendo sólida.