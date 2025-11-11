Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon lideran adopción mundial de IA

Cinco gigantes estadounidenses encabezan la adopción global de inteligencia artificial, mientras que China mantiene una presencia limitada en el sector privado

Cinco empresas estadounidenses —Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon— encabezan la clasificación global de compañías que han adoptado con mayor profundidad la inteligencia artificial, según un estudio de la escuela suiza de negocios IMD, que refleja una limitada adopción de esta tecnología en el sector privado chino.

De las 50 empresas líderes en el listado, 27 son de Estados Unidos y solo tres de China: Tencent, Alibaba y Ping An. El país asiático queda por detrás de Alemania, con cinco empresas, y de Japón, con cuatro.

La primera compañía no estadounidense en la clasificación es la alemana SAP, que ocupa el sexto lugar, mientras que la firma financiera estadounidense Mastercard, en la décima posición, es la primera fuera del ámbito tecnológico.

IMD, que comenzó a elaborar esta lista el año pasado, destaca que aunque las tecnológicas dominan los primeros 20 lugares con 16 posiciones, en el índice total de 100 compañías predominan las del sector financiero, con 32, frente a 21 del ramo tecnológico.

Otros sectores relevantes son el farmacéutico y sanitario, con 11 compañías en el top 100 encabezadas por la británica AstraZeneca en el puesto 23, así como el automotriz, con 10 empresas, entre ellas las alemanas Volkswagen y Mercedes, ubicadas en los lugares 25 y 26.

De acuerdo con Michael Wade, profesor de estrategia y desarrollo digital de IMD, muchos líderes empresariales reconocen que la inteligencia artificial transformará múltiples aspectos del trabajo, pero aún muestran incertidumbre sobre cómo aprovecharla al máximo y temen quedarse rezagados.

Según la escuela suiza, el estudio demuestra la relación entre la adopción de esta tecnología emergente y el desempeño económico de las empresas. Las que lideran la clasificación registraron un crecimiento promedio de 6.79% en sus ingresos, mientras que las ubicadas al final de la lista reportaron una disminución de 0.51%.