Nvidia, Microsoft y BlackRock adquieren Aligned Data Centers por 40,000 mdd

El consorcio formado por BlackRock, Nvidia y Microsoft acordó la compra de Aligned Data Centers en una operación valorada en 40,000 millones de dólares, considerada la mayor en el sector de centros de datos hasta la fecha

BlackRock, junto con un consorcio integrado por Nvidia y Microsoft, anunció la adquisición de Aligned Data Centers por aproximadamente 40,000 millones de dólares.

La operación, considerada la más grande hasta la fecha en el sector de centros de datos, involucra a la AI Infrastructure Partnership, una alianza impulsada por Nvidia y Microsoft, así como a MGX, empresa estatal de inversión en inteligencia artificial de Emiratos Árabes Unidos, y a Global Infrastructure Partners, filial de BlackRock.

La transacción, que aún requiere aprobación regulatoria, se espera que concluya durante el primer semestre de 2026. Según la información disponible, Macquarie Asset Management —actual propietaria de Aligned Data Centers— consolidó en siete años la expansión de la empresa de dos a 50 ubicaciones en América.

Con sede en Dallas, Texas, Aligned Data Centers se especializa en soluciones de infraestructura de datos sostenibles y de alta capacidad para clientes en el continente americano. La operación contó con Guggenheim Securities, Wells Fargo, Goldman Sachs y JP Morgan como asesores financieros.

Los centros de datos desempeñan un papel clave en el soporte de sistemas de inteligencia artificial, y la transacción refuerza la tendencia de las grandes tecnológicas —incluidas OpenAI y Oracle— de invertir en infraestructura para entrenamiento y procesamiento de modelos avanzados de IA.