Nvidia negocia con EU exportación de nuevo chip de IA a China

Jensen Huang confirmó que Nvidia mantiene conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para exportar un nuevo chip de IA a China

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reconoció este viernes que la compañía mantiene conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para habilitar la exportación de un nuevo chip de inteligencia artificial hacia China, más avanzado que los modelos H20 actualmente permitidos.

En declaraciones a medios de comunicación, Huang señaló que la decisión final dependerá de la Administración de Donald Trump, que en julio comenzó a emitir licencias para las ventas de los H20 tras varios meses de bloqueo.

Huang viajó a Taiwán para reunirse con directivos de TSMC, empresa encargada de fabricar los chips más avanzados de la tecnológica estadounidense.

La semana pasada, Trump aseguró que Nvidia no podrá vender a China por ahora su chip de inteligencia artificial más potente, conocido como Blackwell, aunque confirmó que la compañía cuenta con licencia para exportar el H20 a cambio de entregar al Gobierno federal un 15% de las ventas. También planteó la posibilidad de que Estados Unidos se quede con entre 30 y 50% de los ingresos por las exportaciones del Blackwell.

Consultado sobre las dudas del Gobierno chino en torno a supuestas puertas traseras en los H20, Huang rechazó esa posibilidad y manifestó sorpresa por las investigaciones abiertas en Pekín.

A finales de julio, el regulador chino de internet citó a Nvidia para que explicara presuntos riesgos de seguridad en el H20 y solicitó pruebas que respalden que no contiene puertas traseras. En paralelo, las autoridades chinas han pedido a empresas locales evitar el uso de estos procesadores en proyectos relacionados con organismos gubernamentales o de seguridad nacional, de acuerdo con información de Bloomberg.

De acuerdo con Huang, exportar los H20 no representa un riesgo para la seguridad nacional, y consideró que sería positivo tanto para Estados Unidos como para el mercado chino.