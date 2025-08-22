Nvidia participará en el desarrollo de la nueva supercomputadora de Japón

Riken y Fujitsu trabajan con Nvidia en el desarrollo de FugakuNEXT, que promete ser entre cinco y diez veces más potente que su antecesora

Nvidia se sumará al desarrollo de la nueva supercomputadora japonesa, conocida como FugakuNEXT, que se espera entre en operación en 2030, informó este viernes el centro de investigación estatal Riken, copromotor del proyecto.

Nvidia estará a cargo del diseño de la unidad de procesamiento gráfico con el fin de incrementar la capacidad de cómputo para inteligencia artificial. Por su parte, la japonesa Fujitsu, que ya colabora con Riken, se encargará del diseño básico del sistema, los nodos de cómputo y las unidades centrales de procesamiento, detalló la institución en un comunicado.

Será la primera supercomputadora insignia de Japón en incorporar una GPU en la sección de aceleración. Riken prevé que FugakuNEXT alcance un rendimiento líder a nivel mundial tanto en supercómputo como en aplicaciones de inteligencia artificial.

El nuevo sistema se proyecta entre cinco y diez veces más potente que su antecesor Fugaku y con aplicaciones capaces de ser hasta cien veces más rápidas. Se espera que logre un sextillón de cálculos por segundo, lo que permitirá impulsar el desarrollo de fármacos, el diseño de automóviles y la búsqueda de soluciones frente al cambio climático.

Fugaku, desarrollado también por Riken y bautizado en honor al monte Fuji, llegó a encabezar en 2020 la lista mundial de supercomputadoras más veloces, aunque perdió ese lugar dos años después. Según los datos de junio pasado, actualmente ocupa el puesto número siete.

FugakuNEXT se instalará en la ciudad de Kobe, en el oeste de Japón, donde también se encuentra su predecesor.