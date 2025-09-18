Nvidia promete ‘productos revolucionarios’ tras inversión en Intel

Nvidia adquiere participación de 5,000 millones de dólares en Intel y anuncia productos revolucionarios para computadoras portátiles y centros de datos

Nvidia prometió este jueves desarrollar ‘productos revolucionarios’ tras convertirse en accionista de su rival Intel, y puso la mira en las laptops o computadoras portátiles.

Así lo señaló el CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante una conferencia virtual junto a su homólogo de Intel, Lip-Bu Tan, centrada en su futura colaboración tras la inversión de 5,000 millones de dólares de la primera empresa en la segunda.

Las compañías destacaron que se enfocarán en conectar sus arquitecturas mediante Nvidia NVLink, una plataforma de interconexión de procesadores que combinará las fortalezas de Nvidia en inteligencia artificial y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y el ecosistema x86.

Huang explicó que la colaboración está totalmente centrada en los CPU personalizados que están desarrollando para centros de datos, los cuales ahora cuentan con capacidades de NVLink y pueden conectarse al ecosistema de supercomputación de Nvidia.

El ejecutivo añadió que el mercado de centros de datos y computadoras personales es enorme y que planean crear productos revolucionarios, los primeros de su tipo, destacando que las laptops experimentarán mejoras sustanciales.

Por el momento, el acuerdo no implica colaboración en la unidad de fabricación de chips de Intel, Intel Foundry, y los ejecutivos evitaron anticipar si Nvidia recurrirá a ese servicio en el futuro, que está subvencionado por Estados Unidos para producir chips en el país.

Huang y Tan, al ser cuestionados por varios analistas, elogiaron a la fabricante taiwanesa de semiconductores TSMC, aunque el directivo de Intel dejó entrever que Nvidia podría usar su fundición.

La participación de Nvidia en Intel, sujeta a la aprobación de los reguladores y que representa alrededor del 4%, se produce pocas semanas después de que el gobierno de Estados Unidos también se convirtiera en accionista con un 10% de participación.

Ambos ejecutivos enfatizaron que esta operación es completamente privada y no ha habido intervención del gobierno estadounidense. Intel, bajo la dirección de Lip-Bu Tan desde principios de año y en proceso de reorientar su negocio, registró un aumento del 24% en bolsa, mientras que Nvidia subió casi un 4%.